Il Napoli punta un obiettivo di mercato dell’Inter per la prossima estate

Il Napoli si muove con decisione in vista del mercato estivo. La dirigenza azzurra sta pianificando con anticipo le strategie per rinforzare l’organico e tra i profili finiti nel mirino, secondo quanto riportato da AreaNapoli, ci sarebbe anche l’esterno brasiliano della Fiorentina Dodò. Il club partenopeo vuole farsi trovare pronto per la prossima stagione, accelerando le operazioni già nelle prossime settimane.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per costruire una rosa più competitiva. Alcune scelte verranno prese indipendentemente dal futuro di Antonio Conte, che scioglierà le riserve solo al termine del campionato e dal piazzamento finale che i tifosi sperano sia almeno tra le prime quattro.

Una delle priorità riguarda la corsia destra difensiva. L’obiettivo è affiancare un nuovo terzino a Giovanni Di Lorenzo. Tramontata la pista Juanlu Sánchez per le elevate richieste del Siviglia, l’attenzione, secondo il portale AreaNapoli, si è spostata su Dodô della Fiorentina, valutato circa venti milioni di euro.

Parallelamente resta viva la pista che porta a Oumar Solet, considerato un obiettivo primario per la difesa. Sul centrale, però, c’è anche l’interesse concreto dell’Inter, pronta a sfidare il Napoli per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori prospetti difensivi del campionato.

Il duello tra i due club si giocherà sulla capacità di convincere il calciatore e l’Udinese. Solet piace particolarmente a Conte e rappresenterebbe un rinforzo di spessore. Più defilata, invece, la candidatura di Christian Kabasele, al momento alternativa e non priorità assoluta.