Il Napoli può cedere Anguissa: sirene turche per il centrocampista

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli molto presto, specialmente perché ci sarebbero sirene turche su di lui. Il giocatore non sarebbe soddisfatto del rinnovo unilaterale fino al 2027 con il Napoli e nonostante le voci di rinnovo potrebbe addirittura già lasciare a gennaio

Anguissa abbandona Napoli?

Apparentemente, presto potrebbe accadere. Il calciatore camerunense non sarebbe soddisfatto a livello economico e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe decidere di lasciare già nel mese di gennaio nel caso in cui gli arrivasse l’offerta adeguata.

Il centrocampista è attualmente un perno importante nello scacchiere di Antonio Conte, ma potrebbe decidere di salutare se non dovesse ricevere un’offerta adeguata alle sue richieste. Il calciatore avrebbe già offerte dal Fenerbahce e dal Galatasaray, che sembrerebbero già essere ad una fase avanzata nelle trattative.

Turchia terra d’oro

Negli ultimi anni, il calcio turco sembrerebbe essere in netta crescita. Nonostante i numerosi scandali, tra cui l’ultimo sugli oltre 150 arbitri invischiati in scommesse calcistiche, molti giocatori di spessore stanno scegliendo di trasferirsi lì. Complici stipendi elevati per l’Europa e anche un calcio sempre più intraprendente, la Turchia sta offrendo davvero tanti stimoli ai calciatori. L’Arabia è ancora una terra inarrivabile, ma per competitività il calcio turco tra qualche anno potrebbe raggiungere le grandi del calcio europeo.