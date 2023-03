Il Napoli può continuare il progetto Spalletti, si pensa al rinnovo

Il Napoli ha in mente un unico obiettivo per questa stagione 2022/2023 ed è quello di vincere lo scudetto. Nonostante la battuta d’arresto subita nella scorsa giornata in casa con la Lazio, gli azzurri hanno intenzione di ricominciare a correre a testa alta per inseguire il tricolore.

Sulla scia di quest’entusiasmo non si può non pensare al futuro del mister Spalletti. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, De Laurentiis potrebbe sfruttare la clausola unilaterale che permetterebbe di allungare al 2024 il termine del contratto del tecnico di Certaldo.

A parlarne anche l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui Giuntoli e De Laurentiis hanno le idee ben chiare: Spalletti è il miglior allenatore per questo Napoli. Dunque, quasi sicuramente, si sfrutterà la clausola per prolungare il contratto attuale per poi sedersi a tavolino successivamente.

La sensazione, infatti, è che il tecnico di Certaldo non voglia dire addio alla squadra dopo lo scudetto ma per il momento tutte le valutazioni sono rimandate a tempi più sereni.