I partenopei sarebbero intenzionati a non voler spendere soldi per il riscatto di Pierluigi Gollini, che potrebbe finire per essere rimandato indietro

Grandi manovre previste per la prossima stagione in casa Napoli, con alcuni giocatori che potrebbero finire per non essere riscattati. Dopo che Ndombele ha rivelato ai compagni di squadra di non voler essere riscattato per ritagliarsi dello spazio al Tottenham, potrebbe addirittura finire per esserci un altro giocatore a fare ritorno al club di appartenenza.

Il giocatore in questione è Pierluigi Gollini, arrivato a gennaio per sostituire il partente Sirigu e fare da secondo a Meret. Il suo contributo è stato significativo, ma il Napoli sembra non volerlo riscattare per via del prezzo troppo elevato richiesto dall’Atalanta.

Farà ritorno a Bergamo?

In attesa di sapere quale sarà il futuro di Gollini, per ora si sa soltanto che l’Atalanta chiederebbe almeno 7 milioni per lasciar partire il portiere. Un prezzo per il riscatto ritenuto eccessivo da Aurelio De Laurentiis e soci, che sembrerebbero intenzionati a virare su un altro obiettivo.

Per la porta si sta osservando, infatti, Elia Caprile del Bari. Il giovane estremo difensore biancorosso sta vivendo i play-off di Serie B, al primo anno in cadetteria, e potrebbe ritrovarsi comunque in Serie A dal prossimo anno. La sua è una stagione importante, tanto che Aurelio De Laurentiis vorrebbe portarlo nel capoluogo campano. Sarebbe lui, dunque, il prescelto per sostituire Gollini nel caso in cui dovesse partire. La cosa sicura è che il titolare del prossimo anno sarà, salvo colpi di scena, Meret.