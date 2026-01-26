Il Napoli può sostituire Lang con Boga

Il Napoli continua a guardarsi intorno sul mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è anche quello di Boga. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il club azzurro sta valutando le condizioni per provare a portare l’esterno ivoriano sotto il Vesuvio

Sondaggi in corso

Al momento non si parla di una trattativa avanzata, ma di un primo sondaggio. Il Napoli avrebbe chiesto informazioni al Nizza per capire se l’operazione possa andare in porto, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe di contenere i costi nell’immediato.

Boga è un profilo già conosciuto in Serie A. In passato ha vestito le maglie di Sassuolo e Atalanta, mettendosi in mostra soprattutto per le sue qualità tecniche, la velocità e la capacità di saltare l’uomo. Caratteristiche che potrebbero tornare utili al Napoli, alla ricerca di nuove soluzioni offensive sulle fasce.

Per sostituire Lang

L’idea dei partenopei è quella di dare spazio a qualcuno che possa non far sentire la mancanza di Noa Lang, con Antonio Vergara che sta giustamente faticando. Il giovane italiano, infatti, non sta sfornando grandi prestazioni e ci si aspetta che i partenopei prendano qualcuno entro la fine di questa sessione di calciomercato invernale.