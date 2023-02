Il Napoli ragiona sul riscatto di Ndombele

Il Napoli, con la sua rosa profonda quest’anno, sta dando spettacolo. I partenopei comandano la Serie A viaggiando a ritmi elevatissimi. Gli azzurri si sono portati a +15 dal secondo posto, ovvero dai nerazzurri dell’Inter, unica squadra che ha battuta gli uomini di mister Spalletti. Tra le tante stelle della rosa partenopea ci sono vari giocatori che l’anno prossimo potrebbero salutare.

Tra i vari calciatori c’è ne uno che è arrivato in prestito e non sa se l’anno prossimo giocherà ancora con la maglia azzurra. Stiamo parlando del giocatore francese Tanguy Ndombele. Secondo il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di “Un calcio alla Radio” su Radio Napoli Centrale, molto probabilmente il centrocampista roccioso il prossimo anno non verrà riscattato dalla società partenopea.

Ricordiamo che Ndombele è di proprietà Del Tottenham, è arrivato in Campania in prestito oneroso per 500 mila euro con il diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Ecco le parole del giornalista sportivo: “Elmas era scalato nelle gerarchie dove Ndombele, che non sarà confermato a fine stagione, era più avanti e si era anche lamentato, ma adesso insedia il posto a Zielinski perché più produttivo in zona rete.”

Il centrocampista francese ha giocato quest’anno con la maglia del Napoli tra Serie A, Champions League e Coppa Italia già ventisei partite. La maggior parte delle partite che ha disputato però sono state da subentrato non riuscendo ad incidere. L’ex Monaco non ha convinto ne Spalletti ne la società e molto probabilmente quindi non verrà riscattato.

La cifra prevista dei 30 milioni inoltre sembra eccessiva per la dirigenza azzurra. Eppur vero, però, che pochi anni fa Ndombele è stato acquistato dal Tottenham per quasi 65 milioni di euro. Quindi secondo gli “Spurs” trenta milioni sono più che giusti. Quello che ad oggi possiamo dire è che, probabilmente, il centrocampista il prossimo anno tornerà in Premier e probabilmente verrà girato di nuovo in prestito.