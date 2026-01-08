Il Napoli recupera due calciatori in vista della sfida con l’Inter

La settimana di avvicinamento al big match di domenica sera di San Siro contro l’Inter, non prosegue nel migliore dei modi per il Napoli. Il turno infrasettimanale ha causato l’allontanamento dalla vetta di altri due punti in virtù dei risultati maturati nella giornata di ieri: la squadra di Antonio Conte non è riuscita ad andare oltre il 2-2 in casa contro il Verona, mentre Christian Chivu ha espugnato il Tardini di Parma per 2-0. A questo punto sono 4 i punti di vantaggio della compagine nerazzurra, in attesa del Milan che giocherà stasera contro il Genoa e può accorciare a -1 dai cugini.

La situazione in casa Napoli continua a essere problematica specialmente per quanto riguarda gli infortuni. Le rotazioni sono ormai contate e in vista di domenica l’unico calciatore che sicuramente tornerà a disposizione è Pasquale Mazzocchi che ieri contro il Verona ha scontato il turno di squalifica comminatogli per l’espulsione rimediata contro la Lazio nel finale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, invece, ci sarebbe un altro calciatore fermo da un po’ ai box che potrebbe tornare tra i convocati e accomodarsi almeno in panchina: Sam Beukema. L’olandese aveva rimediato una botta a dicembre e si è aggiunto alla folta infermeria di Castel Volturno. La coperta è corta in praticamente tutti i reparti e ieri Conte ha deciso di non schierare Juan Jesus in diffida per preservarlo per la sfida di domenica.

Senza parlare dei lungodegenti Gilmour, Anguissa, De Bruyne e Lukaku, altri giocatori che invece potrebbero essere più vicini al rientro sono i giovani Vergara e Ambrosino. Entrambi reduci da affaticamenti muscolari, stanno lavorando per rientrare al più presto, ma sono anche al centro di vicende di mercato, specialmente Ambrosino che potrebbe essere ceduto in questa finestra invernale per giocare in prestito, probabilmente al Venezia.

Anche il tecnico Antonio Conte ieri a fine gara ha sottolineato la situazione di emergenza soprattutto numerica in vista della sfida contro l’Inter e del gennaio di fuoco che attende il Napoli: oltre al campionato, non c’è da sottovalutare anche la ripresa della Champions League che vedrà gli azzurri impegnati a Copenaghen e in casa contro il Chelsea per provare ad agguantare i Playoffs, senza contare che ci sarà il big match contro la Juventus a Torino a intervallare le due sfide europee.