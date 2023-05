Il Napoli riparte da Zanoli

Il Napoli campione d’Italia guarda con attenzione ai suoi calciatori in prestito. Sicuramente quello che ha fatto meglio in questi mesi è stato Alessandro Zanoli. Il terzino destro è andato in prestito dal Napoli alla Sampdoria per sei mesi. Il calciatore classe 2000 sta dimostrando di essere un giocatore che ha davvero grandi abilità sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Sui social gira la sua giocata che ha mandato al bar il terzino sinistro del Milan Theo Hernandez. La sua è stata l’azione che ha portato poi al gol l’eterno Fabio Quagliarella che ha segnato per la sua diciottesima stagione consecutiva in Serie A. In questi mesi bui della Sampdoria il giovane terzino ha dimostrato di essere l’unico vero spiraglio di luce. La Doria tornerà in Serie B ma Zanoli ha dimostrato di essere un vero calciatore di Serie A.

Zanoli ha giocato tutte le partite con la maglia blucerchiata dalla diciassettesima ad oggi. Ha messo a bottino anche due gol e due assist con sole tre ammonizioni. Questa è una delle grandi mosse di mercato di Giuntoli che ha prelevato il giovane difensore in estate e lo ha girato in prestito a Gennaio per non farlo marcire in panchina.

Intuizione giusta, ancora una volta, quella di Giuntoli. Ha dato la possibilità a Zanoli di farsi le ossa in A ed ha preso in prestito Berezynski per questi mesi. Anche per un discorso di lista, visto che Zanoli è cresciuto nel settore della primavera del Napoli, il classe 2000 può far molto comodo alla società partenopea.

Molto probabilmente il prossimo anno il terzino farà il vice di capitan Di Lorenzo, cercando di giocarsi al massimo le chance che gli capiteranno. Alessandro Zanoli in prospettiva potrà diventare davvero un giocatore importante, riuscirà a ritagliarsi il giusto spazio nella rosa del Napoli?