Il Napoli riscatterà Ndombele?

Il Napoli sta affrontando in maniera egregia la situazione contrattuale dei suoi calciatori. Uno dei nodi da sciogliere però riguarda il riscatto del prestito di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese potrebbe essere acquistato dal Napoli a fine stagione per 30 milioni di euro, questa opzione era stata concordata dai due club in estate.

E’ possibile però che in estate si trovi un nuovo accordo oppure che si arrivi ad un addio. La cifra che cerca il Tottenham sembra essere troppo elevata per le casse azzurre ma sopratutto, per il ruolo di panchinaro che ha Ndombele nella squadra azzurra. Del riscatto del francese ne ha parlato anche Raimondo De Magistris di Tuttomercatoweb, il giornalista è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’.

Ecco un estratto di ciò che ha detto De Magistris: “Ndombele Napoli, più no che sì per il riscatto. Costa tanto ed ha un ingaggio altissimo, è uno degli acquisti più importanti degli ultimi anni del Tottenham. Resterà al Napoli solo se il Tottenham calerà di molto il prezzo e se lui si ridurrà l’ingaggio, non è mai riuscito a scalzare i titolari del Napoli.”

C’è da dire che anche se Ndombele non è un titolare del Napoli, il suo apporto alla cavalcata del Napoli in questa prima parte di stagione è stato soddisfacente. Per Luciano Spalletti è sempre uno dei primi a subentrare per dare fiato ai suoi centrocampisti titolari. La società partenopea potrebbe pensare di trattare il rinnovo ma solo ad un prezzo più basso dei 30 milioni prefissati in estate.

Vedremo cosa accadrà a fine anno, ma sopratutto scopriremo se la dirigenza azzurra farà uno sforzo economico per Ndombele o se ritornerà sul mercato per sostituire la mezz’ala francese. Per ora godiamoci questo splendido gruppo che sta facendo sognare i tifosi partenopei.