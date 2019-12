Il Napoli ritorna ad allenarsi, Gattuso subito pretende il massimo in attesa del primo colpo

Oggi 30 Dicembre il Napoli è ritornato ad allenarsi a Castel Volturno in vista dell’importante gara del San Paolo contro l’Inter di Antonio Conte. Gli azzurri scenderanno in campo alle ore 20.45 di lunedì 6 Gennaio 2020. In vista di tale gara, Gennaro Gattuso vuole gli azzurri carichi al massimo.

Proprio durante l’allenamento, il mister azzurro ha incitato tutti i ragazzi in campo a dare il meglio: “Sveglia, le vacanze sono finite! Ora si fa come dico io“. Una frase emblema del carattere del nuovo allenatore che, dai giocatori, vuole il massimo, un po’ come lui quando giocava per il Milan.

Gennaro Gattuso è completamente diverso da Carlo Ancelotti e proprio per il suo carattere è stato scelto da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Dopo l’ammutinamento e la poca voglia dei calciatori, il presidente era alla ricerca di un mister come l’ex Milan.

Le sedute d’allenamento dal momento del suo arrivo sono state molto dure e la conferma è arrivata anche dallo stesso Gennaro Gattuso il quale ha confermato i metodi d’allenamento completamente diversi dal suo predecessore.

Dal mercato invernale, poi, il nuovo mister potrebbe avere qualche rinforzo importante a centrocampo. Il nome che si fa è quello di Lobotka. Il centrocampista del Celta Vigo, con molta probabilità, arriverà a Napoli durante i primi giorni di gennaio per la somma di 20 milioni di euro. Il calciatore, invece, guadagnerà 2 milioni di euro per le prossime cinque stagioni.