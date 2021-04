Il Napoli sarà in ritiro a Dimaro anche la prossima estate

Nel corso della trasmissione odierna “Radio Goal” andata in fonda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio, nonché direttore dell’emittente, ha dato una notizia esclusiva sul Napoli.

“Devo darvi un’ultim’ora che mi è arrivata sulla squadra azzurra, c’è anche la firma. Il Napoli, infatti, pare abbia firmato il contratto per il prossimo ritiro estivo con la Provincia Autonoma di Trento. La compagine azzurra, dunque, sarà in ritiro in quel di Dimaro visto che sono già arrivate anche le firme, tra luglio ed agosto”.

Ai microfoni della sua trasmissione è intervenuto lo stesso sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, che ha confermato la notizia riguardante il prossimo ritiro del Napoli. Il primo cittadino di Dimaro ha infatti dichiarato: “Il Napoli tornerà qui in ritiro a Dimaro, l’accordo è stato raggiunto e firmato dalla società partenopea. Covid permettendo, il ritiro del Napoli sarà a Dimaro. Un ritiro a porte chiuse non è un ritiro festoso come quello svolto negli ultimi anni tra le valli trentine.”

Annunciato già l’inizio del ritiro che comincerà tra il 10 e il 20 luglio. Lazzaroni ha infine aggiunto: “Per noi è una questione di turismo, ma è diventata anche una questione di festa e convivialità”. A questo punto, resterà solo da capire chi sarà l’allenatore del Napoli che guiderà gli azzurri durante il ritiro di Dimaro in vista della stagione 2021/2022.