Il Napoli sarebbe interessato a Guendozi della Lazio già per gennaio

Dopo la vittoria di ieri sera per 0-1 sul campo della Roma, il Napoli riaggancia il Milan sulla vetta della Serie A e torna capolista. Nonostante le assenze dovute ai tanti infortuni, con il trittico di vittorie dell’ultima settimana (Atalanta, Qarabag e Roma) si è decisamente invertito il trend altalenante che aveva caratterizzato le prestazioni del Napoli prima dell’ultima sosta delle Nazionali.

In vista del mercato di gennaio, uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare il centrocampo e sopperire alle assenze per infortunio: uno degli ultimi nomi che interessa al Napoli, stando a quanto riportato da AreaNapoli.it è quello di Matteo Guendozi della Lazio. Il centrocampista francese è valutato con attenzione dal club partenopeo, che sta programmando un intervento mirato per rafforzare la mediana.

Sempre secondo quanto riporta la redazione di AreaNapoli, proprio Antonio Conte avrebbe già dato il suo assenso alla possibile operazione. Il tecnico apprezzerebbe le caratteristiche di Guendouzi, giocatore dinamico, aggressivo e dotato di buona qualità nella gestione del pallone. Nonostante alcune difficoltà avute nell’inserimento a Roma, il francese ha comunque lasciato un segno con due gol e un assist in questa prima parte di stagione. La Lazio, dal canto suo, non considera il centrocampista incedibile, ma intende definire eventuali uscite alle proprie condizioni, soprattutto per ragioni legate alla gestione delle liste.

Sul fronte economico, il quadro appare più flessibile rispetto alla scorsa estate. Allora, il presidente Claudio Lotito chiedeva l’intero ammontare della clausola rescissoria, fissata a 50 milioni di euro. Oggi la situazione interna è cambiata: Guendouzi ha manifestato il desiderio di lasciare il club, complice il mancato accordo sul rinnovo e sull’adeguamento dell’ingaggio. L’ex Arsenal e Marsiglia percepisce attualmente 2,5 milioni più bonus, ma chiede un aumento fino a 3,3 milioni a stagione. Una richiesta che la dirigenza biancoceleste non sembra intenzionata a soddisfare, aprendo così le porte a un’eventuale cessione già durante la stagione in corso. Per la Lazio potrebbe essere un’occasione per monetizzare senza attendere la fine del campionato.

Le pretese economiche, pur restando elevate, risultano però più accessibili: si parla di una valutazione tra i 30 e i 35 milioni di euro. L’operazione potrebbe avvenire anche tramite un prestito con obbligo di riscatto, formula gradita al Napoli per diluire l’impatto economico. Resta ora da capire se le parti riusciranno a trovare l’incastro giusto per chiudere un affare che darebbe a Conte un rinforzo importante già da gennaio.