Il Napoli sbanda col Torino, i tifosi puntano il dito contro Petagna: “Inadeguato e inutile”

Contro il Torino il Napoli ha offerto l’ennesima prestazione deludente. Solo un gran goal di Lorenzo Insigne ha permesso agli uomini di Rino Gattuso di evitare la terza sconfitta consecutiva.

I problemi sono evidenti. Difficilmente, infatti, la squadra riesce ad arrivare alla porta avversaria per cercare di mettere la palla in rete, con un centrocampo praticamente inesistente e sempre troppo lento.

Tra i peggiori in campo i tifosi hanno indicato ancora una volta Andrea Petagna. L’attaccante, purtroppo, non ha quasi mai toccato palla. Per un attaccante abituato a smarcarsi in area di rigore è difficile giocare in questo modo e il risultato è che si è fuori dalla partita.

Le colpe di Petagna, comunque, sono poche dal momento che non ha avuto mai occasione di tirare in porta. I tifosi, però, si sono comunque scagliati contro di lui: “È inadeguato e inutile per il Napoli, che l’abbiamo comprato a fare”, “Un palo come il resto della squadra, meglio Llorente“.

Petagna è forse l’unico calciatore che nella partita di ieri non ha colpe. Per un attaccante è infatti impossibile segnare se il resto della squadra non gioca.