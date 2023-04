Il Napoli segue Baldanzi ma lui sogna San Siro

Il Napoli prepara la gara di campionato contro il Lecce. Nel frattempo la dirigenza azzurra inizia a sondare il terreno per qualche possibile colpo di mercato estivo. Cristiano Giuntoli è sempre pronto a trasferire in azzurro qualche giovane talento che possa ambire ad alti palcoscenici. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società partenopea sembra osservare attentamente Tommaso Baldanzi.

Il talentoso trequartista dell’Empoli è uno dei giovani italiani con più qualità in assoluto. E’ un punto fisso della rosa toscana e sta incantando con le sue magie e le sue giocate in questa Serie A. Fino ad ora ha disputato diciannove partite ed ha segnato quattro reti. Baldanzi ha appena compito vent’anni, è un classe 2003 e sembra poter avere un radioso futuro.

Su di lui pero ci sono gli occhi di diversi club, italiani e non solo. La concorrenza più dura sembra essere quella del Milan. Lo stesso numero 35 toscano – rivela calciomercato.com – ha il cuore rossonero ed è emozionato all’idea di sfidare la squadra di Pioli in campionato, venerdì sera, allo stadio San Siro, lo stesso in cui immaginava di giocare da bambino, con indosso la divisa meneghina, quando dava i primi calci ad un pallone. E chissà che in futuro questo suo sogno d’infanzia non possa avverarsi.

Maldini e Massara lo hanno fatto seguire in diverse occasioni nel corso della stagione, il profilo è certamente vicino a quello che cerca il club rossonero sul mercato. La partita di venerdì sera a San Siro sembra quasi un esame generale per Baldanzi sotto gli occhi della dirigenza del Milan. Importante sì, ma non decisivo perché Massara non ha fretta e guarda al talento 20enne dell’Empoli per l’estate del 2024. Con la possibilità di seguire le orme di due che in azzurro hanno fatto grandissime cose come Bennacer e Krunic.

Baldanzi nella rosa rossonera potrebbe prendere probabilmente il posto di un talento inesploso come quello di Charles De Ketelaere. Ma Giuntoli sicuramente le proverà tutte per far approdare il trequartista dell’Empoli a Napoli.