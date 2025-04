Il Napoli segue con interesse Kulusevski: anche il Milan sull’ex Juve

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Dejan Kulusevski, esterno offensivo svedese attualmente al Tottenham. Il giocatore, classe 2000, è stato recentemente accostato di nuovo al club partenopeo da fonti inglesi, che rilanciano l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A già nella finestra di mercato estiva. Kulusevski, che ha già militato nella Juventus, potrebbe rappresentare un rinforzo ideale per la rosa azzurra, specialmente in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal sito britannico Caughtoffside, il Napoli non sarebbe però l’unica squadra italiana interessata al talento scandinavo. Anche il Milan, infatti, starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta al Tottenham per assicurarsi le prestazioni dell’esterno offensivo. Al momento, non sono emerse cifre ufficiali riguardo a un’eventuale trattativa, ma l’interesse congiunto di due top club italiani potrebbe far salire il prezzo del cartellino.

Per quanto riguarda il club azzurro, il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per rinforzare le corsie esterne, su espressa richiesta del tecnico Antonio Conte. L’obiettivo è quello di inserire due ali nel progetto tattico del Napoli: una preferibilmente a destra, ruolo naturale di Kulusevski, e un’altra più orientata alla fascia sinistra, dove si pensa a un’alternanza con David Neres.

Un elemento chiave di questa possibile operazione è il rapporto tra Antonio Conte e lo stesso Kulusevski. I due hanno già lavorato insieme ai tempi del Tottenham, instaurando un legame di stima reciproca che potrebbe agevolare il ritorno dell’esterno in Italia. Conte apprezza molto le qualità tecniche e tattiche del giocatore, che ben si adatterebbe al suo stile di gioco.

Resta ora da comprendere quali siano le reali intenzioni del Tottenham e le condizioni economiche necessarie per portare a termine l’operazione. Il Napoli, dal canto suo, sembra intenzionato a fare sul serio, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza del Milan, pronto a inserirsi con decisione nella corsa al talento svedese. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per svelare il futuro di Kulusevski.