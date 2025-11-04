Il Napoli segue un calciatore della Champions League: ecco di chi si tratta

Tra i profili interessanti finiti nel mirino della dirigenza del Napoli ci sarebbe quello di Alisson Santos, esterno offensivo dello Sporting Lisbona. A seguire da vicino il calciatore è Giovanni Manna, dirigente partenopeo che da mesi osserva con curiosità e interesse il panorama calcistico portoghese, ricco di giocatori tecnici e di prospettiva.

Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Losapio su TuttoMercatoWeb, l’interesse del Napoli per Alisson Santos si sarebbe intensificato nelle ultime settimane, in vista della sessione invernale di calciomercato. Il giovane attaccante brasiliano, cresciuto calcisticamente nel Vitória, si è messo in mostra durante la scorsa stagione con la maglia dell’União Leiria, dove ha realizzato sei gol in sedici presenze. Le sue prestazioni convincenti hanno spinto lo Sporting Lisbona ad acquistarlo per circa due milioni di euro, puntando su di lui come prospetto da far crescere gradualmente.

Nonostante non sia ancora un titolare fisso nella formazione di Rúben Amorim, Alisson Santos ha già lasciato un segno importante in campo internazionale. In Champions League, infatti, ha giocato meno di un’ora complessiva, ma è riuscito a segnare due reti, una delle quali decisiva contro l’Olympique Marsiglia. In quella partita, terminata 2-1 per i portoghesi, è stato addirittura nominato Man of the Match, confermando la sua capacità di incidere anche in contesti di alto livello.

Queste prestazioni non sono passate inosservate agli occhi del Napoli. Manna e il suo staff stanno valutando il profilo di Alisson Santos non solo per le sue doti tecniche e atletiche, ma anche per la sua versatilità tattica: può infatti giocare sia come ala sinistra che come attaccante esterno destro, adattandosi bene alle esigenze offensive della squadra azzurra.

Alisson Santos dovrà confermare il suo valore con continuità nello Sporting, che lo considera un patrimonio tecnico in crescita. Intanto, il club partenopeo continua a monitorarlo con grande attenzione, consapevole che il talento e la freschezza del giovane brasiliano potrebbero rappresentare un investimento di prospettiva per il futuro azzurro.