Il Napoli segue un talento internazionale: c’è da anticiparsi prima che costerà il doppio

Il Napoli guarda già al futuro e lo fa con decisione, proiettandosi verso la sessione invernale di mercato con l’obiettivo di potenziare una rosa che Antonio Conte vuole sempre più competitiva. La dirigenza partenopea sta valutando vari profili capaci di innalzare il livello qualitativo della squadra, soprattutto nel reparto offensivo, dove potrebbero servire nuove energie per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Carlos Forbs, giovane talento che sta attirando l’attenzione degli osservatori europei.

Il profilo del calciatore portoghese non è nuovo agli esperti di mercato. Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, Forbs si è rapidamente imposto come uno dei prospetti più interessanti del panorama continentale, grazie a qualità tecniche e atletiche che non stanno passando inosservate. Attualmente in forza al Bruges, il giocatore sta vivendo una stagione di grande crescita, caratterizzata da prestazioni convincenti sia in campionato che in campo internazionale.

A confermare l’interesse del Napoli è stato Emanuele Cammaroto, intervenuto sulle colonne di NapoliMagazine.com. Il giornalista ha descritto Forbs come un’idea concreta del club azzurro, sottolineando come gli scout partenopei lo seguano da tempo e ne apprezzino le caratteristiche. Il giovane esterno è stato infatti monitorato già nella stagione 2023-2024, quando vestiva la maglia dell’Ajax, mostrando lampi di talento che avevano già acceso i riflettori su di lui.

Le sue recenti performance con il Bruges hanno ulteriormente rafforzato la sua candidatura. Secondo Cammaroto, Forbs si sta distinguendo per velocità, esplosività e capacità di saltare l’uomo, oltre a un’innata propensione al gol. La sua doppietta contro il Barcellona in Champions League ha rappresentato un biglietto da visita di altissimo livello, lasciando impressioni molto positive tra gli addetti ai lavori.

Proprio per questo il Napoli starebbe valutando concretamente di anticipare la concorrenza con un’offerta intorno ai 15 milioni di euro già a gennaio. Una cifra che potrebbe rivelarsi un investimento strategico, considerando che – come sottolineato da Cammaroto – tra sei mesi o un anno il valore del giocatore potrebbe raddoppiare. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club di De Laurentiis affonderà il colpo, ma l’interesse per il giovane talento portoghese appare sempre più concreto.