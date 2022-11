Il Napoli sfida l’Arsenal per Jashari

Per lo svizzero del Lucerna il Napoli sembra intenzionato a sfidare l’Arsenal. Il calciatore giocherà ai mondiali in Qatar

Il Napoli ha un nuovo obiettivo di mercato e proviene dalla Super League svizzera. Il calciatore in questione è Ardon Jashari, talento svizzero attualmente in forza al Lucerna. Il giocatore sta facendo benissimo con la maglia degli svizzeri, tanto da essersi guadagnato la chiamata in Qatar per il mondiale 2022.

Il classe 2002 gioca come mediano e su di lui non c’è solo il Napoli. Infatti, l’Arsenal lo avrebbe puntato e lo vedrebbe come il perfetto erede di Granit Xhaka. Uno svizzero per uno svizzero, insomma, che dalle parti di Londra gradirebbero vedere.

Il Napoli ci proverà

Per ora la valutazione del calciatore, secondo transfermarkt, si aggira sui 3 milioni di euro. Il Lucerna potrebbe però sfruttare la presenza di più squadre per alzare di parecchio il prezzo di cartellino. Il calciatore, infatti, potrebbe avere una richiesta tra gli 8 e i 10 milioni di euro per poter partire.

Cifre non ridicole visto ciò che ha già dimostrato di poter fare, ma che potrebbero pericolosamente creare un’asta al rialzo. Cristiano Giuntoli potrebbe comunque provarci per il calciatore, conscio dell’appeal ritrovato dai partenopei dopo questo strabiliante inizio di campionato.

Gli azzurri stanno dominando a destra e a manca e potrebbero fare la voce grossa sul giocatore durante il mese di gennaio. In quel ruolo del campo il Napoli sembra intenzionato a cedere qualcuno già da questo inverno, con lo svizzero che arriverebbe per potenzialmente prendersi il posto lasciato.