Il Napoli sfiora Lunin: il portiere ucraino rinnova con il Real Madrid

Il Napoli stava seguendo con grande attenzione Andriy Lunin, giovane e promettente portiere del Real Madrid, in vista di un possibile colpo di mercato per la prossima stagione.

Con il contratto del giocatore in scadenza nel 2025, il club partenopeo aveva messo nel mirino l’estremo difensore ucraino, pronto a offrirgli un accordo pluriennale con un significativo aumento di stipendio. Tuttavia, l’operazione è destinata a rimanere un sogno irrealizzato.

Niente da fare per Lunin

Come riportato dal giornalista Luca Cerchione, Lunin ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Real Madrid, spegnendo le speranze del Napoli di poterlo ingaggiare. Gli azzurri avevano monitorato la sua situazione contrattuale per lungo tempo, sperando di cogliere un’opportunità al termine del suo attuale accordo, in scadenza a giugno 2025.

Il Real Madrid ha deciso di puntare sul portiere ucraino, con Carlo Ancelotti che nutre grande fiducia nelle sue capacità.

Per Lunin è pronto un nuovo contratto di altri quattro anni, confermando così il suo futuro con i Blancos e mettendo fine alle speculazioni su un possibile trasferimento al Napoli.