Il Napoli si aggiunge alla corsa per un centrocampista di Serie A

Ismael Konè è uno dei centrocampisti che maggiormente si sta mettendo in luce come una delle rivelazioni più interessanti dell’attuale stagione di Serie A. Il centrocampista del Sassuolo, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, ha attirato rapidamente l’attenzione grazie a prestazioni solide e continue, diventando un punto di riferimento nella squadra allenata da Fabio Grosso.

Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, anche il Napoli, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna, si è inserito nella corsa al giocatore. Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e vede in Konè un profilo giovane ma già pronto per competere ad alti livelli. Tuttavia, la concorrenza è elevata.

Sul calciatore, infatti, si sono mossi anche altri grandi club italiani come Inter, Juventus e Milan. Le sue qualità tecniche e fisiche, unite alla capacità di incidere anche in zona gol, lo rendono un obiettivo ambito. In questa stagione ha già collezionato 27 presenze e segnato cinque reti, numeri importanti per un classe 2002.

Oltre alla posizione naturale di mediano, Konè ha dimostrato grande duttilità tattica. In alcune occasioni è stato impiegato anche in ruoli più arretrati, come nella sfida contro la Juventus, dove ha brillato accanto a Vranckx, confermando la sua versatilità.

Il Sassuolo, consapevole del valore del giocatore, ha deciso di blindarlo riscattandolo per circa dieci milioni e prolungando il contratto fino al 2030. Per il momento non ci sono aperture a una cessione, ma il futuro di Konè dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno.