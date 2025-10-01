Il Napoli si gode la rinascita di Spinazzola, ma aveva provato a prendere un altro esterno!

Una delle liete notizie di questo inizio di stagione del Napoli, è senza dubbio quella delle ottime prestazioni che sta fornendo Leonardo Spinazzola. L’ex Roma sta dando ampie garanzie apportando un gran contributo sulla fascia. Ma prima di questo exploit, il Napoli stava pensando a un altro colpo sulla fascia.

Spinazzola sembra tornato ai livelli del passato dopo stagioni altalenanti, caratterizzate anche da problemi fisici. In queste prime settimane di Serie A ha garantito qualità, spinta e affidabilità, risultando il più continuo nel suo ruolo tra tutti i giocatori del torneo. La sua rinascita calcistica è una delle chiavi della solidità difensiva del Napoli, che può comunque contare su ulteriori soluzioni di livello come Mathias Olivera e il giovane Miguel Gutierrez. Entrambi rappresentano alternative di spessore, in grado di assicurare rotazioni senza abbassare il rendimento complessivo della squadra.

Nonostante questo reparto già ricco di opzioni, secondo quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli, il Napoli aveva individuato in Patrick Dorgu il profilo ideale per il futuro. Il laterale danese, cresciuto calcisticamente nel Lecce, aveva impressionato per personalità e rendimento. Le sue prestazioni lo hanno portato all’attenzione dei grandi club europei, fino al trasferimento al Manchester United per una cifra vicina ai 30 milioni di euro più bonus. Proprio quella era stata l’entità della proposta avanzata anche dal Napoli, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Aveva fatto molto scalpore, infatti, l’immagine di Antonio Conte che dopo Napoli-Lecce dello scorso anno era andato ad abbracciare Dorgu e gli aveva detto qualcosa all’orecchio.

Il Lecce, tuttavia, si era mostrato inflessibile nelle trattative, valutando il proprio gioiello almeno 40 milioni. Troppo per le casse partenopee, che hanno preferito interrompere i negoziati. La richiesta dei salentini ha così spianato la strada al club inglese, capace di soddisfare le pretese economiche e di assicurarsi un talento destinato a crescere ulteriormente in Premier League. L’interesse azzurro per Dorgu, comunque, conferma la volontà della società di investire in prospetti giovani e di prospettiva.

Alla fine, la scelta di non sacrificare Spinazzola si è rivelata la più saggia. Il giocatore, oltre a garantire esperienza, ha riportato entusiasmo e solidità sulla fascia sinistra, convincendo pienamente Conte e i tifosi. Le voci di possibili cessioni, che avevano coinvolto anche Pasquale Mazzocchi, si sono progressivamente spente, lasciando spazio a un gruppo compatto e competitivo.