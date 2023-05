Il Napoli si guarda intorno: se parte Giuntoli si pensa ad Accardi

Il Napoli nelle ultime ore è diventato campione d’Italia ma De Laurentiis sa che deve restare sempre con gli occhi aperti. Dal punto di vista dirigenziale in questa estate potrebbero esserci vari cambiamenti. Alessandro Formisano molto probabilmente lascerà la SSC Napoli e forse approderà alla Salernitana. Cristiano Giuntoli invece, è uno dei dirigenti più desiderati del panorama nazionale ed internazionale.

L’attuale ds azzurro è in cima ai pensieri della Juventus e dunque De Laurentiis si sta da tempo guardando intorno. Nel caso in cui Giuntoli decidesse di cambiare club allora la società partenopea starebbe monitorando Pietro Accardi, attuale ds dell’Empoli. Sembra che addirittura, sarebbero state persone vicine allo stesso Giuntoli a suggerire il nome di Accardi al presidente del Napoli.

Pietro Accardi, che sta facendo un buon lavoro con la società toscana, fino ad ora aveva sempre ricevuto proposte da squadre simili all’Empoli. Nel caso in cui ci fosse un’eventuale approccio da parte del Napoli cambierebbero sicuramente i piani del dirigente, attratto dalla possibilità di andare a lavorare da una realtà provinciale come quella empolese a quella dei campioni d’Italia. A riportare la notizia è l’edizione empolese de La Nazione.

Giuntoli è stato sicuramente uno dei simboli di questo Napoli campione d’Italia. Il ds partenopeo è stato negli anni un tassello fondamentale per la crescita della squadra. Grazie alle sue mosse sono arrivati in Campania grandi talenti ad un ottimo prezzo. Nell’ultima stagione ha portato ai piedi del Vesuvio due giocatori come Kim e Kvaratskhelia che sono stati dei veri fenomeni inaspettati.

Non sarà semplice, nel caso in cui arrivasse a Napoli, per Pietro Accardi replicare l’egregio lavoro svolto negli anni da Giuntoli ma, ora, il popolo napoletano vuole continuare a sognare ed Accardi non potrà deludere le aspettative dei tifosi partenopei.