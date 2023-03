Il Napoli si inserisce in trattiva per Aouar

Il Napoli sta vivendo il proprio momento d’oro guidato dalla coppia in attacco Osimhen-Kvaratskhelia che mettono KO le difese delle squadre italiane conquistando successi in Serie A e in campo internazionale.

Al momento, l’obiettivo per gli azzurri è uno soltanto e proprio per questo sono rimandate all’estate tutte le future valutazioni sulle uscite dalla rosa. Gli scout, però, non possono lasciarsi sfuggire importanti operazioni di mercato.

Il Napoli, infatti, è pronto ad inserirsi in trattativa per Houssem Aouar, centrocampista del Lione in scadenza di contratto a giugno. Giuntoli, quindi, dovrà tentare di districarsi tra le offerte di Roma, Milan, Betis ed Eintracht Francoforte.

Il centrocampista, per il momento, non si è ancora espresso sul proprio futuro, probabilmente non pienamente convinto delle offerte ricevute. Chissà se il trasferimento all’ombra del Vesuvio potrà essere più convincente.