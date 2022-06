Il Napoli si muove per Djuric della Salernitana

E’ l’attaccante della Salernitana il nome nuovo per i partenopei. Milan Djuric potrebbe essere l’attaccante giusto per il Napoli

Tarda il rinnovo di Milan Djuric con i granata, tanto da aprire il mercato. Nei prossimi giorni vi sarà un incontro tra Salernitana e l’entourage del giocatore per capire se sia fattibile continuare insieme

Intanto, Sky lancia la candidatura dei partenopei come possibile pretendente all’attaccante bosniaco. Oltre agli azzurri ci sarebbe anche il forte interesse di altre squadre, tra cui la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La volontà del calciatore sarebbe di proseguire a Salerno, ma nel caso in cui non ci fossero gli estremi per continuare potrebbe trasferirsi altrove.

La Salernitana continua a spingere

Morgan De Sanctis, nuovo ds dei granata, sembra intenzionato a fare di tutto pur di trattenere la propria punta. I contatti con l’entourage sarebbero costanti – a riportarlo è Gianluca Di Marzio – per trovare il prima possibile l’intesa per il rinnovo. Filtra ottimismo nell’ambiente, ma ancora non c’è nulla di firmato. Toccherà aspettare le prossime settimane per saperne di più.

La trattativa è tutto meno che difficile, ma Djuric sembra si stia guardando intorno. Nel caso in cui la Salernitana non riuscisse ad effettuare l’affondo decisivo, Cristiano Giuntoli e i suoi si butterebbero sull’attaccante bosniaco pronti per chiudere. Il Napoli ha bisogno di qualcuno lì davanti – anche perché non si sa cosa ne sarà di Victor Osimhen e Andrea Petagna – e Aurelio De Laurentiis vorrebbe muoversi d’anticipo. Milan Djuric sarebbe la punta giusta per Luciano Spalletti, che di certo non disdegnerebbe l’innesto.