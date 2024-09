Il Napoli si prepara alla sfida contro la Juventus: Conte lavora a un cambio tattico

Il Napoli si avvicina a una delle partite più attese della stagione, con la sfida contro la Juventus in programma sabato prossimo alle ore 18 a Torino. Mentre i riflettori sono puntati sul grande ritorno di Antonio Conte allo Stadium, questa volta da avversario, l’allenatore partenopeo sta lavorando a una significativa evoluzione tattica per affrontare i bianconeri.

Si cambia modulo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte starebbe preparando il terreno per un cambio di modulo, passando dal consueto 3-4-2-1 al più compatto 4-3-2-1. Questo adattamento sarebbe frutto di un’attenta valutazione delle nuove risorse a disposizione, con i recenti acquisti Gilmour e McTominay ormai pronti a integrarsi pienamente nella squadra. Grazie a una maggiore abbondanza di soluzioni a centrocampo, l’ex ct della Nazionale potrà ora variare l’assetto tattico a seconda dell’avversario.

Conte ha commentato così la situazione, sottolineando come il mercato estivo, chiuso solo nelle ultime battute, abbia creato qualche difficoltà nell’immediato adattamento dei nuovi innesti. Tuttavia, i rinforzi sono arrivati in buone condizioni fisiche e il lavoro sul piano tattico è già in corso per sfruttare al meglio le loro caratteristiche.

La partita contro la Juventus rappresenta la seconda trasferta consecutiva per il Napoli, che arriva da un periodo di sfide importanti. L’attesa è speciale anche per il ritorno di Conte in Piemonte, dove ha lasciato un’impronta indelebile durante la sua carriera alla guida della Juventus. Tuttavia, questa volta sarà dalla parte opposta del campo, pronto a guidare gli azzurri in una sfida che promette spettacolo.

Con la nuova impostazione tattica e l’integrazione dei nuovi acquisti, il Napoli spera di trovare le soluzioni giuste per competere al meglio in una delle partite chiave della stagione.