Il Napoli “soffia” la stellina del Boca

Dall’Argentina rimbalza la notizia: i partenopei avrebbero preso Milton Pereyra dal Boca Juniors. Il giovane classe 2008 sarebbe vicinissimo a trasferirsi ai campioni d’Italia

Nuovo talento per il Napoli

Il giovane attaccante Milton Pereyra, una delle promesse delle giovanili del Boca Juniors, lascerà il club argentino per entrare a far parte delle giovanili del Napoli in Italia. La notizia, resa nota nel programma Mundo Boca Radio TV, ha sorpreso la dirigenza xeneize e segna un cambiamento significativo nella carriera del calciatore diciassettenne, che partirà il 28 dicembre per unirsi alla sua nuova squadra.

Anni fa, quando aveva solo 13 anni, Pereyra aveva espresso le sue ambizioni future in alcune dichiarazioni: “Il mio obiettivo è quello di poter vivere di calcio e arrivare in prima squadra, un obiettivo lontano sarebbe quello di giocare un mondiale”.

Un giovane che sa quello che vuole

L’attaccante, nato a Buenos Aires il 13 maggio 2008, gioca come centravanti nella sesta divisione del Boca Juniors ed è alto 1,76 metri. Dal suo arrivo al club all’età di sette anni, su raccomandazione di Luis Luquez – ex difensore proprio del Boca Juniors – si è distinto per la sua capacità di giocare di spalle alla porta e per la sua abilità nell’area di rigore. Lo stesso Pereyra ha raccontato come è stato il suo adattamento al club: “Non capivo nulla, mi hanno detto di giocare come nove e non sapevo dove posizionarmi in campo perché venivo da un calcio differente, ma mi sono abituato e sono rimasto”.