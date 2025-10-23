Il Napoli spera di recuperare Hojlund per la sfida all’Inter

La settimana di avvicinamento al big match con l’Inter non è stata delle migliori in casa Napoli. Oltre ad aver perso le ultime due partite, la squadra di Antonio Conte è alle prese con diversi giocatori infortunati che hanno dato forfait e i cui recuperi sono ancora incerti.

Tra tutti, spicca il nome di Rasmus Hojlund già assente sia contro il Torino che contro il PSV e le sue condizioni sono ancora da valutare per la sfida di sabato alle ore 18:00 allo stadio Maradona. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, uno spiraglio di vedere il danese in campo ci sarebbe.

L’affaticamento muscolare che l’ex Atalanta ha avvertito prima della partita di Torino lo ha tenuto fuori anche dalla trasferta europea ad Eindhoven, gara in cui il Napoli ha subito una pesante goleada, e a questo punto la parola d’ordine è prudenza.

È vero che c’è fiducia sul suo recupero, ma c’è altrettanza prudenza perché non si vuole affatto accelerare il suo rientro e rischiare una ricaduta o un peggioramento del suo problema fisico che possa tenerlo lontano dai campi di gioco per un periodo maggiore.

Il Napoli deve velocemente rialzare la testa dopo gli ultimi risultati negativi e l’occasione del big match contro l’Inter è quella che può dare gli stimoli giusti. Entrambe le squadre sono appaiate al secondo posto della Serie A con 15 punti a una sola lunghezza dal Milan capolista.