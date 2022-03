Il Napoli spera nella vittoria della Salernitana contro l’Inter: idea gemellaggio?

Domani sera a San Siro andrà in scena il primo anticipo della ventottesima giornata di Serie A tra Inter e Salernitana. I nerazzurri tornano già in campo dopo l’impegno di Coppa Italia perché la settimana prossima dovranno volare ad Anfield per la sfida di ritorno degli Ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool (si parte dallo 0-2 inflitto dai Reds all’andata, per cui Inzaghi è quasi chiamato a dover fare un’impresa).

Spettatori molto interessati della gara di domani saranno Napoli e Milan che attualmente sono appaiate in vetta alla classifica con 57 punti in attesa del big match di domenica sera al Maradona che le vedrà sfidarsi per contendersi il primato. Un altro passo falso dei nerazzurri significherebbe ennesima strada spianata per allungare in vetta. L’Inter è in crisi sia di risultato che di goal: non vince in campionato dal 22 gennaio contro il Venezia e non segna tra campionato e coppa proprio dalla sfida al Napoli.

A proposito della partita di domani è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il legale della Salernitana Francesco Fimmanò nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”. Il neo avvocato dei salernitani si è detto fiducioso per domani in quanto nelle ultime quattro partite la Salernitana ha ottenuto quattro pareggi che potevano anche trasformarsi in vittorie:

“Sono estremamente fiducioso perché credo che la Salernitana sia diventata proprio forte. Indipendentemente dalla possibilità di salvarsi, in queste settimane, vivendo da vicino l’esperienza, la squadra è molto forte. Credo che il Napoli possa puntare sulla Salernitana questa volta e, perché no, ci potrebbe essere una vittoria contro l’Inter”.

A tal proposito, Fimmanò si augura una vittoria che potrebbe propiziare addirittura un gemellaggio con il Napoli. Ricordiamo che attualmente tra le tifoserie partenopea e salernitana non scorre buon sangue, ma una vittoria degli uomini di Colantuono domani potrebbe fare un grande favore agli azzurri: “La vittoria della Salernitana farebbe nascere il gemellaggio più naturale che ci sia con il Napoli. I miracoli avvengono”.