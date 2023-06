Il Napoli spinge per Beto: nell’operazione può rientrare Gaetano

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Napoli starebbe continuando il proprio pressing per arrivare a Beto dell’Udinese

Il Napoli è in trattativa per ingaggiare l’attaccante dell’Udinese Beto in estate. I campioni della Serie A hanno avuto i primi contatti con i friulani per un accordo, mentre formulano i piani per la difesa del titolo. Hanno individuato in Beto un centravanti per rinforzare la rosa, indipendentemente dalla partenza di Osimhen si potrebbe affondare il colpo.

Il Napoli è disposto a sborsare 25 milioni di euro per l’ingaggio di Beto. Il Napoli ha presentato un’offerta iniziale che si aggira intorno a questa cifra. L’Udinese, però, chiede 35 milioni di euro. È la cifra della sua clausola di uscita e vuole che sia rispettata, anche se una contropartita potrebbe cambiare tutto.

Il Napoli inserisce Gaetano?

L’inserimento di Gianluca Gaetano potrebbe sbloccare l’operazione, specialmente perché i friulani quest’estate potrebbero dover prendere un centrocampista nuovo per sostituire il possibile partente Samardzic. Il calciatore tedesco è, infatti, voluto fortemente dallo stesso Napoli, che non si vorrebbe fermare al solo giocatore portoghese.

Su Beto, però, non c’è solo il Napoli. L’8 giugno Sky Sport UK aveva riferito che l’Everton fosse pronto a riaccendere l’interesse per l’attaccante, tanto da voler provare a fare qualche sondaggio. Ma, ad oggi, pare che sia il Napoli l’unica squadra ad aver fatto un’offerta concreta di circa 25 milioni di euro. Il talento napoletano potrebbe rientrare nella trattativa, con il benestare della società bianconera che potrebbe voler vedere un nuovo talento esplodere tra le loro fila.