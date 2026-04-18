Il Napoli sta già pianificando la prossima stagione: le mosse nel mirino

Il Napoli guarda avanti e pianifica le prossime mosse di mercato con attenzione. Tra le questioni principali c’è quella legata a Elmas, rientrato dal prestito al Lipsia nell’estate 2025. Il club partenopeo ha un diritto di riscatto fissato tra i 16 e i 17 milioni, ma la decisione definitiva non è ancora stata presa.

Il centrocampista ha dimostrato grande duttilità, riuscendo a ricoprire più ruoli durante la stagione. Tuttavia, la sua mancanza di continuità nelle prestazioni lascia aperti alcuni dubbi. La dirigenza azzurra continuerà a valutarlo fino all’ultimo prima di scegliere se puntare su di lui o lasciarlo partire.

Nel frattempo, restano altre situazioni delicate da risolvere. Il rinnovo di Anguissa è ancora incerto, mentre Billy Gilmour spinge per avere maggiore spazio all’interno della squadra. Questi elementi potrebbero influenzare le strategie complessive del club sul mercato.

A fare il punto è stato Francesco Modugno intervenuto a Televomero. Secondo il giornalista, il Napoli potrebbe intervenire con quattro acquisti mirati: un terzino destro, un difensore centrale, un centrocampista e un’ala, soprattutto nel caso in cui Elmas non venisse confermato.

Resta da chiarire il budget a disposizione, che dipenderà anche da eventuali cessioni e riscatti. L’obiettivo, però, è già definito: costruire una squadra competitiva e pronta ad affrontare al meglio sia la Serie A sia le competizioni europee, senza farsi trovare impreparata nella prossima stagione.