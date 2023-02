Il Napoli su Ndicka

Il Napoli continua ad essere molto concentrato sulla sua stagione. La prossima partita andrà in scena, allo Stadio San Paolo, domani sera contro la Cremonese alle ore 20:45. La squadra di Cremona è una delle due squadre italiane che è riuscita a battere i partenopei in questa stagione. Ricordiamo che la disfatta è successa in Coppa Italia mentre l’unica squadra a battere gli azzurri in campionato è stata l’Inter.

Mentre Spalletti, quindi, prepara la prossima partita, la società partenopea da un occhio al mercato. In vista della gara di UEFA Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il presidente Aurelio De Laurentiis si è soffermato su i tre talenti della squadra tedesca. E, chissà se, uno di questi tre calciatori possa arrivare a Napoli la prossima stagione.

Come riportato dall’edizione della Gazzetta dello Sport, il Napoli studiando il colpo Evan Ndicka. Il possente difensore della squadra tedesca è in scadenza di contratto con il suo attuale club. Il ventitreenne rappresenta una ghiotta opportunità di mercato, non solo per il club di ADL. In Italia, però, non solo gli azzurri fiutano questo colpo, difatti anche Juventus, Inter e Roma hanno chiesto informazione per questo difensore.

Il centrale però è molto seguito da diversi club inglesi ma sopratutto dal Siviglia che a Gennaio ha provato a prenderlo per anticipare tutti. Tentativo però invano, in quanto non si è trovato l’accordo. L’Eintracht Francoforte si gode, per ora, il suo difensore sapendo che però il prossimo anno dovrà intervenire sul mercato per sostituirlo.

Evan Ndicka è un difensore francese classe ’99. E’ dotato di una buona velocità ed un fortissimo tiro. E’ cresciuto calcisticamente in Francia, all’Auxerre dove ha debuttato nel 2017 in prima squadra. E’ un calciatore dell’Eintracht Francoforte dal 2018, con questo club è riuscito a vincere la UEFA Europa League lo scorso anno. Ora si guarda al futuro, quale club sceglierà Ndicka il prossimo anno?