Il Napoli sul Golden Boy 2022: arriva dalla Juventus

Il Napoli sarebbe pronto a provare l’assalto ad un calciatore della Juventus, Golden Boy nel 2022. Il giovane sarebbe Fabio Miretti, che ha disputato un’ottima stagione in prestito secco al Genoa

Napoli su Miretti: trattativa avanzata?

Il Napoli potrebbe ritrovarsi un Fabio Miretti in più in rosa, nella prossima stagione. Il giovane calciatore di proprietà della Juventus ha disputato un’ottima stagione in prestito secco al Genoa ed è rientrato da poco in bianconero.

Il Napoli avrebbe già trovato un’intesa con l’entourage, che sarebbe interessato al trasferimento, con i partenopei che ora dovrebbero trattare con i bianconeri. La richiesta della Juventus è di 10-12 milioni di euro, con il Napoli che sarebbe ben disposto a prenderlo per quella cifra.

Rischio Huijsen 2.0.?

La Juventus, con questa trattativa, potrebbe rischiare davvero di ritrovarsi per le mani un ennesimo caso Huijsen. Fabio Miretti ha disputato una stagione ottima in Liguria ed è tornato ben più maturo. Un suo arrivo al Napoli, diretta concorrente per la qualificazione in Champions League, potrebbe significare un cambio netto nelle gerarchie del calcio italiano. La Juventus lascerebbe un talento importante per il nostro movimento sportivo, mentre i partenopei diventerebbero ciò che ormai fino a 6 anni fa era la Juventus: una squadra dominatrice.