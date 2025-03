Il Napoli sulle tracce di Zhegrova, il Corriere dello Sport ne conferma l’interesse

Il Napoli sta già pianificando la prossima stagione e punta con decisione su Edon Zhegrova per rafforzare le corsie offensive. L’attaccante kosovaro è diventato il primo obiettivo per il reparto avanzato, con la prospettiva di raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia. La società partenopea, infatti, aveva tentato di portare a gennaio altri calciatori come Garnacho, Adeyemi o Saint-Maiximin senza però riuscire nell’intento. Ora, la dirigenza guidata dal ds Manna sembra intenzionata a chiudere per Zhegrova, un’operazione che potrebbe entrare presto nel vivo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli aveva già provato a ingaggiare il giocatore lo scorso gennaio, ma il Lille si era opposto alla sua partenza a metà stagione. “Il Napoli aveva fatto un tentativo serio già a gennaio, ma il Lille si era opposto all’addio a metà stagione. Lui, invece, aveva aperto al trasferimento”, si legge nel quotidiano sportivo. Questo dimostra come il club azzurro segua il talento kosovaro da tempo, ritenendolo un profilo adatto per il progetto tecnico del futuro.

Un elemento chiave della trattativa è la volontà dello stesso Zhegrova, che di recente ha espresso il desiderio di cambiare squadra. “Lo stesso Zhegrova, poche settimane fa, ha annunciato di non voler rinnovare e si aspetta di poter partire a giugno”, riporta il Corriere dello Sport. Il suo contratto con il Lille scadrà nel 2026, ma la mancata intenzione di prolungarlo potrebbe favorire la sua cessione nel mercato estivo.

Per assicurarsi il talento kosovaro, il Napoli dovrà mettere sul piatto una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. “Il prezzo è tra i 20 e i 25 milioni, conterà molto la volontà del giocatore ma anche la concorrenza, che sarà notevole”, sottolinea il quotidiano. La concorrenza potrebbe rendere l’affare più complesso, ma la società partenopea sembra pronta a riprendere i contatti con il Lille per provare a chiudere l’operazione.

Il legame con Amir Rrahmani, connazionale di Zhegrova e attuale difensore del Napoli, potrebbe essere un ulteriore fattore a favore del club azzurro. La possibilità di giocare in Serie A e di misurarsi con un campionato più competitivo potrebbe convincere il talento del Lille ad accettare l’offerta del Napoli, che nei prossimi mesi intensificherà i suoi sforzi per portarlo in azzurro.