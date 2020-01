Il Napoli temporeggia per Lobotka: ultimo tentativo per Torreira?

Il Napoli sta un po’ temporeggiando prima di dare l’affondo decisivo per Stanislav Lobotka. Perché? Beh, secondo il Roma, De Laurentiis non ha ancora perso del tutto le speranze per arrivare a Lucas Torreira o magari sfruttare qualche occasione, come ad esempio Tonali, che però dovrebbe già essere promesso sposo dell’Inter per la prossima stagione.

L’Arsenal non ha comunque intenzione di vendere Torreira, quindi alla fine probabilmente Giuntoli cederà alle richieste del club spagnolo (Celta Vigo), e l’affare si chiuderà per un totale di circa 20 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. De Laurentiis avrebbe voluto chiudere ad un prezzo minore, ma non c’è stato verso.

L’offerta sarà di 3 milioni per il prestito oneroso più 17 di diritto di riscatto, dove rientrano bonus molto facili da raggiungere. Inoltre, il diritto di riscatto diventerà obbligo a determinate condizioni, anch’esse molto facili da raggiungere. Tanto da essere praticamente un riscatto obbligatorio. Il Napoli era partito con una offerta da 15 milioni per poi arrivare a 18, ma il Celta Vigo ha risposto sempre negativamente. Il mercato partirà il 7 gennaio.

Nel frattempo ci sarà Napoli-Inter e Lazio-Napoli, rispettivamente nella giornata del 6 gennaio e dell’11 gennaio. Gattuso spera di avere a disposizione il suo nuovo centrocampista per la prima sfida del girone di ritorno, in casa contro la Fiorentina di Iachini.