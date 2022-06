Il Napoli tra Koulibaly e Kim

Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente ma il Napoli è una delle squadre più calde tra entrate e uscite. Tanti ancora i dubbi su diversi giocatori che potrebbero lasciare la società partenopea. Il rebus portieri non è stato ancora risolto, Politano sembra aver chiesto la cessione e dovrebbe essere accontentato, Fabian e Zielinski hanno molto mercato e quindi potrebbero far fare cassa ed infine Koulibaly e Mertens cercano il rinnovo.

In entrata sono stati chiusi già due affari, quello del giovane talentuoso georgiano Kvaratskhelia e del terzino sinistro Olivera, mentre siamo ai dettagli per il giocatore dell’Udinese Gerard Deulofeu e quello del Brighton Leo Ostigard. Infine si continua a parlare di Federico Bernardeschi e di un sostituto di Osimhen se parte Andrea Petagna.

In difesa c’è sicuramente il timore più grande, quello della partenza di Kalidou Koulibaly, che non riesce ancora a trovare l’accordo per il rinnovo del suo contratto. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport si è espresso così a riguardo: “Potrebbe cambiare l’atteggiamento del Napoli nei confronti di Kalidou Koulibaly. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha messo dei paletti per il rinnovo dei contratti degli over 30, è vero, ma con il calciatore africano stiamo assistendo ad un qualcosa di diverso”.

Continua poi sbilanciandosi anche su Luciano Spalletti ed un possibile sostituto di Koulibaly dicendo: “ci risulta che l’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti non ha messo bocca sui rinnovi di Insigne e Mertens, mentre ha preso le parti di Koulibaly”. La volontà del tecnico ha portato un cambio di rotta sulla proposta del rinnovo del senegalese, con il Napoli che potrebbe aumentare l’offerta. Se dovesse partire l’ex Genk, il suo il sostituto è stato giù individuato: è il sudcoreano Kim, talento del Fenerbahce”.

Kim Min-jae è un difensore sudcoreano classe ’96, seguito da Milan e Napoli. Il suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni. Nella Super Lig turca ha giocato ottime partite e potrebbe essere pronto ad un salto di qualità in uno dei top campionati europei.