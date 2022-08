Il Napoli tra Raspadori e Simeone

Continuano questi giorni di caldo calciomercato. A meno di un mese dalla fine della sessione di mercato estivo, le squadre di Serie A e di mezza Europa cercano di perfezionare il proprio organico. La società del Napoli quest’anno è stata protagonista di una grande rivoluzione della sua squadra. Sono partiti alcuni pilastri e beniamini dei tifosi, mentre sono arrivati giovani calciatori talentuosi.

In questi giorni il Napoli è pronto a modificare il suo reparto avanzato, ci sono due trattative principali in uscita ed in entrata che viaggiano sullo stesso binario: Simeone e Raspadori potrebbero arrivare in azzurro mentre Petagna ed Ounas potrebbero lasciare la società partenopea.

Le operazioni Raspadori, Petagna e Simeone sembrano essere ben delineate, ma occhio ai probabili colpi di scena. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club di Aurelio De Laurentis si starebbe guardando intorno ed ipotizzando anche un’alternativa. Il Napoli, quindi, starebbe valutando un piano B. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sportivo:

“L’affare Raspadori rischia di impattare anche sul futuro di Simeone perché il Napoli potrebbe decidere di tenere in rosa Petagna con il Cholito che si convincerebbe ad accettare il Borussia Dortmund“. Quindi, il tanto atteso argentino Giovanni Simeone potrebbe non arrivare a Napoli, nel caso in cui la società partenopea comprasse il giovane talento italiano del Sassuolo.

In questo caso solo Ounas andrebbe a far fare cassa al Napoli oppure proprio l’algerino potrebbe diventare una possibile contropartita da inserire nella trattativa per Giacomo Raspadori. Nel giro di queste calde settimane di Agosto avremo l’ufficialità su chi arriverà al Napoli. Simeone o Raspadori, chi renderebbe meglio alla corte di mister Luciano Spalletti?