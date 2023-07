Il Napoli tratta Danso

Il Napoli si sta concentrando sul mercato per regalare a Rudi Garcia un difensore centrale che possa sostituire Kim Min-Jae. Il centrale coreano è partito, direzione Monaco di Baviera pronto per una nuova esperienza. Tra i diversi nomi che possano sostituire Kim c’è in pole quello di Kevin Danso, centrale difensivo francese del Lille. Non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza partenopea ma secondo le ultime indiscrezione di mercato le due società stanno già trattando.

Complice la concorrenza di squadre di Premier League, che non hanno smesso di corteggiarlo, Danso viene valutato ad oggi 40-50 milioni dal Lens. La squadra francese avrà il problema di sostituirlo, qualora dovesse cederlo in questa stagione che vedrà i giallorossi impegnati anche in Champions League. Il Napoli Per ora parte da una somma vicina ai 20 milioni, con l’idea di spingersi fino ad una cifra massima di 30 milioni, bonus compresi, senza andare troppo oltre.

Le due società stanno discutendo in maniera diretta, senza passare per intermediari. Il fratello-agente di Danso, Emmanuel, è spettatore più che interessato: non forza con i francesi per la cessione, ma attende di capire quale sarà il futuro del suo assistito. Che sia Napoli o Premier, potrebbe arrivare a guadagnare circa 3 milioni a stagione. In caso di permanenza, invece, chiederà probabilmente un adeguamento dello stipendio.

La trattativa non è semplice ma il Napoli farà di tutto per portarlo ai piedi del Vesuvio. Il francese però è uno dei tanti nomi. Negli ultimi giorni si sono sondate anche altre piste. I difensori in questione sono Max Kilman e Gonçalo Inacio.

In ogni caso ciò che è certo è che Rudi Garcia vuole un nuovo centrale nel ritiro di Castel di Sangro. Riuscirà il presidente Aurelio De Laurentiis ad accontentare il tecnico francese in così breve tempo?