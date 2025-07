Il Napoli valuta la possibilità di acquistare Jack Grealish: ecco come si può convincere il City

L’interesse del Napoli per i giocatori provenienti dalla Premier League non si ferma. Dopo gli innesti dell’anno scorso di McTominay, Gilmour e Billing, quest’anno è stato già acquistato Kevin De Bruyne. Ma il Napoli ha messo gli occhi su un altro talento dall’Inghilterra, proprio un ex compagno del belga. Stiamo parlando di Jack Grealish del Manchester City.

Il DS Manna vuole fare un altro colpo in attacco e dopo le difficoltà per prendere Ndoye dal Bologna (valutato almeno 40 milioni di euro dai rossoblù) e il dubbio interessamento per Lookman che sembra ormai promesso all’Inter, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il ventaglio dei possibili nomi si sarebbe ristretto ormai su due piste.

La più economica sarebbe quella di Federico Chiesa che al Liverpool non ha trovato né la condizione né lo spazio per mettersi in luce. Un suo ritorno in Italia potrebbe ridargli nuovi stimoli specialmente in vista dei prossimi mondiali estivi in ottica Nazionale. Da capire come risolvere il nodo ingaggio visto che l’ex Fiorentina e Juventus percepisce 7,5 milioni di euro annui.

Il nome più suggestivo, invece, è quello di Jack Grealish che nell’ultimo anno non ha contribuito granché alla causa Citizens trovando anche poco impiego nello scacchiere di Pep Guardiola. Il suo contratto scade nel 2027 ma il suo ingaggio di 18 milioni di euro rende la trattativa davvero difficile. Si dovrebbe ragionare a un prestito con diritto di riscatto, ma, stando a quanto riportato dalla Gazzetta, il Napoli dovrebbe arrivare a poter coprire almeno metà del suo stipendio.

Antonio Conte, dunque, si dovrà aspettare un altro rinforzo importante in attacco magari aspettando l’ufficialità della cessione di Victor Osimhen che porterà nuove liquidità nelle casse azzurre. Poi si virerà nuovamente sull’Inghilterra per rinforzare il Napoli.