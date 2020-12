Il Napoli vorrebbe Sirigu come vice Ospina se Meret andasse via

Alcuni dei movimenti più interessanti della prossima finestra di mercato (probabilmente estiva) sarà un vero e proprio (come si dice in gergo) valzer di portieri. Alcuni degli estremi difensori dei club di Serie A cambieranno casacca e andranno a giocare altrove. Il Napoli è uno dei club interessati in virtu della ambigua situazione della titolarità della porta azzurra tra Meret e Ospina.

Spesso, Gennaro Gattuso preferisce il colombiano all’ex Udinese: motivo per il quale Meret pensa di meritare più spazio e vorrebbe dunque un trasferimento perché si sente all’altezza di essere il portiere titolare di una squadra. Gli Europei del 2021 sarebbero un incentivo per vedergli cambiare maglia già a gennaio, per andarsi a giocare altrove le sue chance per una convocazione da parte del CT Roberto Mancini.

Pur fidandosi pienamente di Ospina, il Napoli dovrà poi andare a prendere un vice portiere, scegliendo qualcuno che si accontenti del ruolo da comprimario e non abbia velleità di maggiore spazio. Uno dei profili accostato al club di Aurelio De Laurentiis è quello di Salvatore Sirigu, portiere attualmente al Torino. Giampaolo l’ha lasciato in panchina nell’ultima sfida di campionato contro la Roma, e l’ex PSG non l’ha presa benissimo.

Già a giugno, in realtà, Sirigu era stato molto vicino ad abbandonare i granata, ma nessuna trattativa andò in porto. Motivo per cui, è ancor più plausibile un suo addio già adesso nella sessione di gennaio. Al Napoli avrebbe la possibilità di inserirsi in un gruppo che lotta per importanti posizioni in classifica e potrebbe comunque dire la sua quando verrà chiamato in causa da Gennaro Gattuso.

L’unico ostacolo potrebbe essere l’interesse del Cagliari che invece potrebbe reclamarlo come primo portiere in vista della partenza, ormai quasi sicura, di Cragno in estate. L’estremo difensore sardo ha ultimamente fornito prestazioni eccezionali, specialmente contro l’Inter, e proprio i nerazzurri lo vorrebbero come l’erede di Handanovic. I rossoblù potrebbero sostituirlo proprio con Salvatore Sirigu, che avrebbe quindi la possibilità di giocare per la prima volta per la squadra della sua regione.