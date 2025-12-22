lunedì, Dicembre 22, 2025
Il Napoli vuole acquistare una delle sue “bestie nere”

Walter Molino
Fonte Flickr

Con il mercato di gennaio alle porte e una finale di Supercoppa da disputare stasera, il Napoli è impegnato su tutti i fronti: sia quello sportivo che dirigenziale. Alle ore 20:00 italiane, Antonio Conte e i suoi uomini scenderanno in campo contro il Bologna per cercare di alzare la Supercoppa e coronare lo scudetto dell’anno scorso. Sul mercato, invece, l’obiettivo numero uno è portare un centrocampista già nei primi giorni di gennaio.

In attesa di capire chi arriverà al Napoli per rinforzare il centrocampo, proprio a proposito di questo reparto, la redazione di AreaNapoli.it ha lanciato un’indiscrezione che riguarda però la prossima stagione. Ovvero l’interesse della dirigenza partenopea per il centrocampista dell’Udinese Jurgen Ekkelenkamp.

Stando a quanto riportato da AreaNapoli, addirittura ci sarebbero stati dei primi contatti tra Giovanni Manna e l’entourage del giocatore. La trattativa sarà ovvimente impossibile da intavolare a gennaio, per cui, eventualmente, sarà un discorso da fare a giugno.

Il centrocampista classe 2000 è diventato un mezzo incubo dei tifosi del Napoli in quanto ha messo a segno due reti di pregevole fattura proprio nelle ultime due sfide tra i friulani e gli azzurri. L’ultima, proprio nella scorsa giornata di campionato, con un grandissimo tiro da fuori area sul secondo palo che ha permesso alla squadra di Runjaic di portarsi a casa i 3 punti.

Tiro da fuori area che l’aveva altresì premiato anche nello scorso campionato, quando al Maradona il suo goal fermò il Napoli sull’1-1 a febbraio, privando Conte dell’allungo di +6 sull’Inter, goal che però, fortunatamente per gli azzurri, non si è rivelato così nocivo.

