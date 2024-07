Il Napoli vuole cedere Osimhen: dall’Arabia possono pagare la clausola

Dall’Arabia sembra arrivare l’idea di un possibile acquisto di Victor Osimhen da parte di alcuni club, che sarebbero desiderosi di pagare la clausola rescissoria che lo lega al Napoli. Aurelio De Laurentiis e soci sarebbero intenzionati a cedere

Il Napoli vuole dire addio a Victor Osimhen e non è una novità. Il calciatore nigeriano saluterà quasi sicuramente il Napoli, come confermato anche qualche giorno fa da Antonio Conte, e si accaserà altrove. Le principali piste portano alla Premier League e al Paris Saint Germain, ma non da disdegnare l’approdo possibile in Saudi Pro League.

Varie squadre hanno preso informazioni per il giocatore del Napoli e sarebbero disposte a pagare la clausola di rescissione da circa 130 milioni di euro. Clausola quasi inarrivabile perfino per i club della Premier League, che sembrano allontanarsi dall’obiettivo. Restano, dunque, gli Arabi anche se non è da scartare in ogni caso l’Inghilterra.

Chi prenderà Victor Osimhen?

Tante le squadre che si sono interessate a Victor Osimhen nel corso del tempo, ma solo in tre sembrerebbero essere rimaste alla carica. Il Paris Saint Germain continua a spingere pur di averlo, anche se la pista araba intriga e non poco. L’Al Alhi vorrebbe spendere per una punta di peso, con il calciatore intrigato da un potenziale contratto.

Da non scartare, però, la pista Premier. L’Arsenal continua a cercare un approccio con il nigeriano, che però sembra poter arrivare solo dopo qualche cessione da parte del club londinese. E le altre inglesi? Il Chelsea si è defilato, quasi come a non voler spendere altre centinaia di milioni di euro per un singolo calciatore. Il Manchester United, invece, vuole puntare su profili più giovani tanto da aver completato l’attacco con Zirkzee, che farà probabilmente staffetta con Hojlund. Ci si aspetta un terzo colpo per un altro attaccante, magari più di prospettiva rispetto a questi due. Il Tottenham, invece, non sembra voler spendere così tanto.