Il Napoli vuole dimenticare Milano ma conta le assenze per la Champions

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, il Napoli si trova a fronteggiare una situazione d’emergenza che rischia di compromettere le prossime sfide europee. La squadra azzurra, infatti, dovrà presentarsi in Champions League con un reparto arretrato fortemente ridimensionato, a causa di infortuni, squalifiche e scelte di lista UEFA. L’assenza contemporanea di giocatori chiave costringe l’allenatore Antonio Conte a soluzioni forzate, in un momento cruciale della stagione.

I problemi iniziano dai lungodegenti della difesa: Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno sono alle prese con guai muscolari e non torneranno prima della sosta. A complicare ulteriormente il quadro, Giovanni Di Lorenzo dovrà scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata nella trasferta di Manchester contro il City, privando il tecnico del suo capitano e di una pedina fondamentale sia in fase difensiva che offensiva.

La lista delle incertezze non finisce qui. Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera, entrambi alle prese con affaticamenti, non sono stati convocati per la gara di campionato a Milano e restano in dubbio per il match europeo. Il loro recupero verrà valutato giorno per giorno, ma al momento non ci sono certezze, aumentando l’apprensione dello staff tecnico e dei tifosi.

A rendere il quadro ancora più complicato si aggiunge la questione della lista UEFA. Pasquale Mazzocchi e il giovane Marianucci non sono stati inseriti nell’elenco dei giocatori disponibili per le competizioni europee. Questa scelta riduce ulteriormente le opzioni a disposizione sulle corsie esterne e al centro della retroguardia, rendendo ancor più complessa la pianificazione tattica.

Di fronte a queste difficoltà, Conte dovrà affidarsi a una difesa inedita contro lo Sporting Lisbona. La coppia centrale sarà composta da Sam Beukema e Juan Jesus, mentre sulla destra si spera nel recupero di Spinazzola. A sinistra, invece, si prospetta un ballottaggio tra il giovane Gutierrez e Olivera, qualora il terzino uruguaiano riesca a recuperare. Una situazione delicata che metterà a dura prova l’organizzazione difensiva del Napoli in una partita di grande importanza.