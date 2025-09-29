lunedì, Settembre 29, 2025
HomeSportCalcioIl Napoli vuole dimenticare Milano ma conta le assenze per la Champions
Calcio

Il Napoli vuole dimenticare Milano ma conta le assenze per la Champions

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Antonio Conte
Antonio Conte Fonte WIkimedia Commons

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, il Napoli si trova a fronteggiare una situazione d’emergenza che rischia di compromettere le prossime sfide europee. La squadra azzurra, infatti, dovrà presentarsi in Champions League con un reparto arretrato fortemente ridimensionato, a causa di infortuni, squalifiche e scelte di lista UEFA. L’assenza contemporanea di giocatori chiave costringe l’allenatore Antonio Conte a soluzioni forzate, in un momento cruciale della stagione.

I problemi iniziano dai lungodegenti della difesa: Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno sono alle prese con guai muscolari e non torneranno prima della sosta. A complicare ulteriormente il quadro, Giovanni Di Lorenzo dovrà scontare la squalifica dopo l’espulsione rimediata nella trasferta di Manchester contro il City, privando il tecnico del suo capitano e di una pedina fondamentale sia in fase difensiva che offensiva.

La lista delle incertezze non finisce qui. Leonardo Spinazzola e Mathías Olivera, entrambi alle prese con affaticamenti, non sono stati convocati per la gara di campionato a Milano e restano in dubbio per il match europeo. Il loro recupero verrà valutato giorno per giorno, ma al momento non ci sono certezze, aumentando l’apprensione dello staff tecnico e dei tifosi.

A rendere il quadro ancora più complicato si aggiunge la questione della lista UEFA. Pasquale Mazzocchi e il giovane Marianucci non sono stati inseriti nell’elenco dei giocatori disponibili per le competizioni europee. Questa scelta riduce ulteriormente le opzioni a disposizione sulle corsie esterne e al centro della retroguardia, rendendo ancor più complessa la pianificazione tattica.

Di fronte a queste difficoltà, Conte dovrà affidarsi a una difesa inedita contro lo Sporting Lisbona. La coppia centrale sarà composta da Sam Beukema e Juan Jesus, mentre sulla destra si spera nel recupero di Spinazzola. A sinistra, invece, si prospetta un ballottaggio tra il giovane Gutierrez e Olivera, qualora il terzino uruguaiano riesca a recuperare. Una situazione delicata che metterà a dura prova l’organizzazione difensiva del Napoli in una partita di grande importanza.

Articolo precedente
Napoli, più della sconfitta un’altra notizia mette in allarme Conte ed i napoletani
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode