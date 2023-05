Il Napoli vuole Frattesi del Sassuolo

Il Napoli prepara la partita di oggi con la Fiorentina. Gli azzurri scenderanno per la prima volta in campo al Maradona come campioni d’Italia. Nel frattempo invece la società partenopea pensa alla rosa del prossimo anno, potrebbero esserci alcuni addii in estate e la dirigenza non vuole trovarsi impreparata. A centrocampo potrebbero salutare diversi calciatori ed ecco che spunta il nome di Davide Frattesi.

Il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista del Sassuolo che è anche molto seguito da Juventus e Roma. In estate era stato molto vicino ad arrivare nella capitale ma poi non si è concluso più nulla. Frattesi potrebbe arrivare al posto di Piotr Zielinski che nella scorsa finestra di mercato estiva era già dato come partente oppure al posto di Ndombelè che probabilmente non verrà riscattato dal Tottenham.

Di questa possibile trattativa ne ha parlato “La Gazzetta dello Sport”. Ecco cosa ha scritto: “L’ingresso in scena azzurro è legato a rimpasti che prevedono le partenze di Ndombelè e Demme, anche se la concorrenza dei bianconeri e dei giallorossi non è da sottovalutare. Tuttavia il Napoli ha un asso nella manica: la Champions League. Ecco perché la tentazione per il nazionale di Mancini non è da sottovalutare.”

La strada per far arrivare Frattesi in Campania non è sicuramente semplici. I maggiori club italiani lo corteggiano ormai da tempo e l’unica cosa che potrebbe convincerlo ad approdare al Napoli è la UEFA Champions League. Nel caso in cui non arrivasse il centrocampista del Sassuolo, la dirigenza partenopea potrebbe andare a pescare in casa Atalanta.

Il secondo nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è un vero e proprio tuttofare e sarebbe perfetto per le idee tattiche di Spalletti. Ora non ci resta che aspettare le mosse della società partenopea.