Il Napoli vuole pescare ancora dal Manchester United: ecco chi osserva

Nonostante un finale di stagione che si preannuncia possibilmente entusiasmante per la rincorsa addirittura al primo posto, il Napoli guarda già al futuro e lo fa con largo anticipo, seguendo una strategia ormai consolidata: programmare mentre la stagione è ancora in corso. Il recente viaggio in Inghilterra del direttore sportivo Giovanni Manna conferma la volontà del club di sondare nuove opportunità di mercato, soprattutto quelle legate ai parametri zero.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Carlo Alvino, che ha parlato di un possibile interesse per un calciatore del Manchester United in scadenza a giugno 2026. Un’indicazione volutamente generica, ma sufficiente ad accendere l’attenzione attorno a diversi profili presenti nella rosa dei Red Devils. Dopo gli arrivi di Hojlund e McTominay, continua dunque l’asse Manchester-Napoli.

Tra i principali indiziati spicca Casemiro, centrocampista di grande esperienza internazionale. Il brasiliano garantirebbe leadership e qualità, ma rappresenterebbe anche un investimento importante dal punto di vista economico e anagrafico, considerando l’età avanzata. L’ex Real Madrid è un classe 1992 e ha compiuto 34 anni il mese scorso, per cui rappresenterebbe una mossa in stile Modric al Milan.

Un altro nome è quello di Harry Maguire, difensore centrale abituato a palcoscenici di alto livello. Tuttavia, il suo rendimento negli ultimi anni è stato altalenante, elemento che potrebbe incidere nelle valutazioni del club partenopeo. Lo stesso difensore inglese ha già compiuto 33 anni e non si tratterebbe di un colpo in prospettiva, anzi.

Infine, il profilo più giovane è Tyrell Malacia, terzino con ampi margini di crescita. Rispetto agli altri, configurerebbe una scelta più in linea con la politica del Napoli: investimento sostenibile e prospettiva futura visti i suoi 26 anni. La pista resta aperta, in attesa di sviluppi concreti.