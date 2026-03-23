lunedì, Marzo 23, 2026
HomeSportCalciomercatoIl Napoli vuole pescare ancora dal Manchester United: ecco chi osserva
Calciomercato

Il Napoli vuole pescare ancora dal Manchester United: ecco chi osserva

Walter Molino
Di Walter Molino
0
Old trafford, Manchester United, fonte Pixabay
Old trafford, Manchester United, fonte Pixabay

Nonostante un finale di stagione che si preannuncia possibilmente entusiasmante per la rincorsa addirittura al primo posto, il Napoli guarda già al futuro e lo fa con largo anticipo, seguendo una strategia ormai consolidata: programmare mentre la stagione è ancora in corso. Il recente viaggio in Inghilterra del direttore sportivo Giovanni Manna conferma la volontà del club di sondare nuove opportunità di mercato, soprattutto quelle legate ai parametri zero.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Carlo Alvino, che ha parlato di un possibile interesse per un calciatore del Manchester United in scadenza a giugno 2026. Un’indicazione volutamente generica, ma sufficiente ad accendere l’attenzione attorno a diversi profili presenti nella rosa dei Red Devils. Dopo gli arrivi di Hojlund e McTominay, continua dunque l’asse Manchester-Napoli.

Tra i principali indiziati spicca Casemiro, centrocampista di grande esperienza internazionale. Il brasiliano garantirebbe leadership e qualità, ma rappresenterebbe anche un investimento importante dal punto di vista economico e anagrafico, considerando l’età avanzata. L’ex Real Madrid è un classe 1992 e ha compiuto 34 anni il mese scorso, per cui rappresenterebbe una mossa in stile Modric al Milan.

Un altro nome è quello di Harry Maguire, difensore centrale abituato a palcoscenici di alto livello. Tuttavia, il suo rendimento negli ultimi anni è stato altalenante, elemento che potrebbe incidere nelle valutazioni del club partenopeo. Lo stesso difensore inglese ha già compiuto 33 anni e non si tratterebbe di un colpo in prospettiva, anzi.

Infine, il profilo più giovane è Tyrell Malacia, terzino con ampi margini di crescita. Rispetto agli altri, configurerebbe una scelta più in linea con la politica del Napoli: investimento sostenibile e prospettiva futura visti i suoi 26 anni. La pista resta aperta, in attesa di sviluppi concreti.

Articolo precedente
Giovane donna muore al liceo
Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode