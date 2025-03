Il Napoli vuole riportare Holjund in Italia: l’indiscrezione della Gazzetta

Rasmus Hojlund potrebbe essere uno dei nomi caldi per il mercato estivo del Napoli. L’attaccante danese, attualmente in forza al Manchester United, sembrerebbe desideroso di tornare a giocare in Italia, dove ha già vestito la maglia dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il club partenopeo starebbe valutando la possibilità di ingaggiarlo, inserendolo nella lista degli obiettivi per il reparto offensivo insieme a Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Le difficoltà, tuttavia, non mancano. Il Manchester United, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire a condizioni vantaggiose. Il costo del cartellino dell’attaccante scandinavo risulta particolarmente elevato, rendendo l’operazione complicata. “Hojlund sta faticando al Manchester United: potrebbe essere uno dei giocatori sacrificabili per far quadrare i conti del club, in questa stagione in Europa League 5 reti in 10 presenze. Tornerebbe volentieri in Italia, ma la richiesta del Manchester spaventa: parte da 60 milioni di euro, ma siamo ai primi contatti esplorativi. Se ci saranno aperture, il Napoli proverà a capire la fattibilità dell’operazione”, si legge.

Il costo dell’operazione rappresenta dunque un ostacolo significativo. Con una valutazione di almeno 60 milioni di euro, il club azzurro dovrà valutare con attenzione se sia possibile un investimento simile. Un fattore che potrebbe favorire il Napoli è l’interesse del Manchester United per Victor Osimhen. Da tempo i Red Devils seguono con attenzione il bomber nigeriano e, secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, si starebbe ipotizzando una trattativa più ampia che possa coinvolgere entrambi i giocatori.

In questo scenario, Hojlund potrebbe diventare una pedina di scambio con l’aggiunta di un conguaglio economico per permettere l’arrivo di Osimhen in Premier League. Senza considerare che il Napoli dovrà anche riflettere sulla situazione di Romelu Lukaku.

Non resta che attendere le prossime mosse di mercato per capire se il Napoli riuscirà a riportare Hojlund in Serie A. Se da un lato il giocatore sarebbe felice di tornare in Italia, dall’altro il suo prezzo elevato e le strategie di mercato dello United potrebbero rendere il tutto molto complesso. Il club partenopeo, comunque, monitorerà la situazione per capire se esistano margini di manovra che possano portare alla fumata bianca.