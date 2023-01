Il Napoli vuole Schuurs del Torino

Mentre il Napoli prepara il big match di Venerdì con la Juventus, la società partenopea inizia a pensare al mercato per il prossimo anno. Il ds Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno per quanto riguarda il reparto difensivo visto che Juan Jesus è in scadenza di contratto e Kim Min-Jae è molto seguito dai top club europei. Una delle piste calde sembra arrivare dalla serie A.

Il primo nome della lista della dirigenza azzurra è quello di Perr Schuurs. Il difensore centrale olandese sta sfornando ottime prestazioni pur essendo arrivato solo ad Agosto in Italia. Secondo Tuttosport il Napoli avrebbe effettuato un sondaggio per il difensore del Torino ed ecco cosa ha scritto il giornale:

“Sondaggi preventivi sono intanto stati effettuati pure dal Napoli: non sia mai che in estate siano arrivasse una super offerta per il corano Kim! E anche dalla Premier si sono già uditi più rumors sul granata (Liverpool, Tottenham), senza dimenticare l’interesse che aveva manifestato il Psg in estate quando Schuurs era ancora ad Amsterdam.

Il Torino è venuto a conoscenza di quanto l’olandese(ormai prossimo ad una convocazione anche nell’Olanda, dopo tutta la trafila anche nelle nazionali giovanili) faccia gola all’Inter e ad altri top club italiani e stranieri. Continuando su questo rendimento, a maggior ragione interesserà in estate, quando, realisticamente si potrà parlare ballare attorno a offerte sui 25 milioni di euro, tra Italia ed estero.”

Schuurs è arrivato in estate dall’Ajax al Torino per 13 milioni di euro. Molto probabilmente la società granata riuscirà a raddoppiare la cifra vendendolo già questa estate. Anche l’Inter sembra voler fare sul serio per il difensore olandese che viene visto come possibile erede di Milan Skriniar. Vedremo se Giuntoli riuscirà a strapparlo alle altre squadre pretendenti nella prossima finestra di mercato.