Il Napoli vuole sfruttare la situazione di un club retrocesso: ecco il prossimo obiettivo di mercato

Arrivano nuove voci dall’estero di un interessamento del Napoli per uno dei calciatori più promettenti della Croazia. Stiamo parlando di Lovro Majer, centrocampista croato di proprietà del Wolfsburg, già seguito dal club azzurro nei mesi scorsi. Le indiscrezioni arrivano proprio dalla Croazia e parlano di un interesse ancora vivo da parte della società partenopea per il giocatore, nonostante il trasferimento in Germania avvenuto soltanto nel 2023.

Secondo il quotidiano Sportske Novosti, la situazione del Wolfsburg che è retrocesso in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, potrebbe favorire una possibile trattativa. Il club tedesco, infatti, sarebbe disposto a lasciar partire Majer per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, molto inferiore rispetto ai 25 milioni investiti due anni fa per acquistarlo dal Rennes.

Per il Napoli si tratterebbe di un’opportunità di mercato più conveniente rispetto al passato. Il centrocampista, considerato un elemento tecnico e versatile, potrebbe rappresentare un rinforzo utile per aumentare qualità e alternative nella rosa azzurra, soprattutto in vista dei prossimi impegni stagionali.

Anche dal punto di vista contrattuale la situazione appare favorevole. Majer è legato al Wolfsburg ancora per due stagioni e il suo accordo non prevede clausole rescissorie né indennizzi automatici legati alla retrocessione del club. È però prevista una riduzione dell’ingaggio in determinate circostanze, elemento che potrebbe rendere più semplice una negoziazione.

Nelle ultime ore è emersa inoltre l’ipotesi di un trasferimento in prestito, soluzione che consentirebbe al Napoli di valutare il rendimento del calciatore senza affrontare subito un investimento importante. Una formula che potrebbe facilitare il buon esito dell’operazione e ridurre i rischi economici.