Il Napoli vuole il bomber: pronti 44 milioni

Il Napoli sta pensando già al futuro dell’attacco, e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Secondo le ultime voci di mercato, il club avrebbe già individuato quello che potrebbe diventare il bomber del Napoli dei prossimi anni, facendo muovere i dirigenti per assicurarsi il suo acquisto anticipando l’estate

Il Napoli è sicuro: vuole lui

Il Napoli vuole trattenere Rasmus Hojlund e l’idea è chiudere l’operazione prima della prossima stagione, senza aspettare i tempi del riscatto durante la finestra di mercato estivo. Questo significa che il Napoli potrebbe investire una cifra importante – circa 44 milioni di euro – per trattenere il “suo” attaccante a Napoli e confermarlo quanto prima possibile e permettere di costruire un futuro su di lui.

La notizia ha già acceso l’entusiasmo di molti tifosi, che sperano di vedere presto il concretizzarsi di questo riscatto e così da poter avere un bomber per il futuro. La scelta di accelerare l’affare, se confermata, dimostrerebbe la volontà della società di guardare avanti e costruire una squadra competitiva anche negli anni a venire ringiovanendo allo stesso tempo la rosa.

Hojlund cosa ne pensa?

Intanto, il calciatore sembra essere contento dell’indossare la maglia azzurra. Queste le sue parole dopo la sfida di Supercoppa con il Milan: “Sono molto felice personalmente e per il gruppo, tra pochi giorni c’è la possibilità di mettere le mani su un trofeo. Lukaku? Io e Rom abbiamo davvero un bel rapporto, lui mi insegna molto. Spero di rivederlo in campo il prima possibile perché è un top player. Ora abbiamo un’ottima opportunità per vincere un trofeo. In finale può succedere di tutto”.