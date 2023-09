Il Napoli vuole un centrocampista della Serie A

Il mercato è finito ma già si pensa a quali potrebbero essere i prossimi acquisti per rinforzare le rose. La finestra di gennaio è importante perché può aiutare i club a completare le proprie squadre. Il Napoli in questa sessione estiva è riuscito a portare in città Cajuste, Natan e Lindstrom. Ci si aspettava qualcosa in più dai campioni d’Italia ma tutto sommato la rosa è competitiva.

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile arrivo del centrocampista del Celta Vigo Gabri Veiga. Purtroppo il talento spagnolo ha scelto l’Arabia e non è approdato in azzurro. Forse un centrocampista di qualità sarebbe stato il rinforzo per completare la squadra e chissà se proprio a Gennaio il patron De Laurentiis ci regalerà questo colpo.

La dirigenza azzurra ha individuato in Lazar Samardzic il possibile colpo del mercato invernale. Il calciatore dell’Udinese è stato molto seguito dal Napoli già quando alla direzione sportiva c’era Cristiano Giuntoli, passato poi alla Juventus. Questa estate il ragazzo è stato vicinissimo al trasferimento all’Inter, ma i dissapori tra suo padre e l’agente Rafaela Pimenta, hanno cambiato le carte in tavola e fatto saltare l’operazione di mercato.

Adesso ADL potrebbe fiutare il colpo ed approfittare per comprare il talento tedesco. Samardzic è un centrocampista classe 2002 dotato di una grande tecnica. È un centrocampista moderno con spiccate doti offensive, mancino di piede, gioca prevalentemente da mezz’ala ma può giocare anche da trequartista.

Nell’agosto del 2021 viene ceduto all’Udinese. Nella sua seconda stagione in Italia fa vedere grandi cose, gioca trentasette partite e segna cinque reti. Il suo è un talento cristallino destinato a esplodere. Il tedesco sembra essere un profilo perfetto per la squadra azzurra che con un possibile addio di Demme e, forse di Gaetano, a Gennaio potrebbe trasferirsi in Campania.