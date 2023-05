Il Napoli vuole un classe 2003 di proprietà dell’Inter

I campioni d’Italia sono pronti, dopo aver conquistato il loro terzo scudetto della storia, a tornare sul mercato per assemblare la migliore rosa possibile. La dirigenza partenopea lavora puntando su calciatori giovani e di talento che in prospettiva possano diventare dei veri e propri crack. Negli ultimi giorni sembra che la società azzurra stia osservando un giovane 2003 di proprietà dell’Inter.

Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano Roma ed esperto di calciomercato, ha fatto il punto su twitter in relazione proprio a questo giovane talento del calcio italiano che potrebbe essere nel mirino del club partenopeo. Il suo nome è Giovanni Fabbian che attualmente milita in Serie B con la maglia della Reggina. Ecco cosa ha scritto il giornalista sportivo su questa possibile pista:

“Il Napoli ha preso informazioni sul giovane classe 2003 Giovanni Fabbian della Reggina, ma di proprietà dell’Inter. Si tratta di un centrocampista completo che può giocare in tutti i ruoli del reparto. 8 gol quest’anno in Serie B, la valutazione è di 12 milioni di euro“. Una cifra importante per un calciatore così giovane che non ha mai esordito in Serie A.

Giovanni Fabbian è cresciuto nel Padova ed è passato nell’Inter fino alla Primavera guidata da Cristian Chivu che è diventata il suo trampolino verso il calcio dei più grandi, ovvero la Reggina. Nuova esperienza in prestito fino a giugno, iniziata subito dopo la firma sul nuovo contratto nerazzurro fino al 2026. Ora sta vivendo una stagione importante con numeri che ovviamente hanno ingolosito i grandi club, tra questi, come detto, anche il Napoli.

Il Napoli sicuramente cambierà diversi tasselli nel suo centrocampo. Il francese Ndombelè non verrà riscattato, Demme potrebbe andar via e Zielinski può decidere di vivere una nuova esperienza all’estero. Sostituire questi calciatori non sarà facile ma il Napoli sa di dover giocare in anticipo per assemblare al meglio la squadra.